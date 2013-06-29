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Kemal Kılıçdaroğlu Ethem Sarısülük’ün ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu

29 Haziran 2013 06:06

AA’nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ethem Sarısülük’ün Batıkent’te oturan ailesini ziyaret etti.
 
Sarısülük ailesine taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Allah kimseye evlat acısı vermesin. Aile, ‘Eğer biz bu ülkede yaşıyorsak bu ülkenin vatandaşıysak her vatandaşın istediği gibi biz de adalet istiyoruz. Çocuğumuz öldürüldü, faili belli’ diyor. Adaletin gerçekleşmesini istiyorlar, biz de takipçisi olacağız” dedi.
 

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