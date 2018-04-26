"Kemal Kılıçdaroğlu 'eşinden bile sakladığı' cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener'e söyledi"

24 Haziran'da gidilecek erken seçim trafiği devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün ziyaret ettiği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partisinin adayını paylaştığı iddia edildi. Akşener, HDP'siz bir ittifaka sıcak baktıklarını, yeniden değerlendirme yapacaklarını aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmede, parlamentoda en az 301 sandalye için 7 partili ‘sıfır baraj ittifakı’ önerisi İyi Parti heyetine simülasyonlarla anlatıldı. Akşener ise büyük ittifak yerine sağ ittifaktan yana olduğunu dile getirdi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptıkları, HDP’nin de içinde yer aldığı ve almadığı farklı ittifak formüllerini iki simülasyonla Akşener ve beraberindekilere gösterdi. Kılıçdaroğlu, parlamento seçimlerinde ‘Cumhur İttifakı’ dışında kalan bütün partilerin içinde yer alacağı büyük ittifakın oluşturulması halinde en az 301 milletvekiliyle çoğunluğu elde edeceklerini anlatarak İYİ Parti’nin bu ittifakın içinde yer almasını istedi.

Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Akşener, 15 milletvekilinin TBMM’de grup kurmak için İYİ Parti’ye geçmesi dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, “Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız ve Türkiye’de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar” dedi. Akşener 100 bin imzayla İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği ismi Akşener’e söyledi. Akşener bu ismi kimseye açıklamayacağını aktardı. Görüşmede Gül konusu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, “Basın üzerinden bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz Abdullah Gül’ü aday olarak göstermeyeceğiz” dedi. Akşener de “CHP’de Gül’ün çatı adayı olması noktasında çalışan isimler var. Bu kişiler toplumda CHP’li kimlikleriyle bilinen kişiler” karşılığını verdi. Akşener “Ben 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bir çatı altında olmayacağım. Bizim ittifakımız milletle” bilgisini Kılıçdaroğlu ile paylaştı.