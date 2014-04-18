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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Haluk Koç'un istifasını kabul etmemiş

Memleketi Samsun'da CHP'nin üçüncü parti olması üzerine Haluk Koç'un istifasını sunduğu, ancak istifanın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilmediği ortaya çıktı

18 Nisan 2014 17:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç'un 30 Mart seçimlerinin ardından bu görevlerinden istifa ettiği, ancak istifasının kabul edilmediği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesine konuşan Koç, seçimlerden hemen sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sunduğunu, ancak istifasının kabul edilmediğini söyledi.

Koç, "Bu 10 gün önceki olay" diye konuştu.

Haluk Koç’un memleketi Samsun'da Büyükşehir Belediyesi oylamasında AKP oyların yüzde 50'sinden fazlasını alırken, ikinci parti MHP olmuştu. Yüzde 15'te kalan CHP ise üçüncü parti olmuştu.

 

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