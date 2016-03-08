Kemal Kılıçdaroğlu: Analar ağlayacaksa sevinçten ağlasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, "Bütün anaların yüreği dağlıyor. Her gün şehit haberleri geliyor. Askere gidip çatışın denildiğinde kendi çocuklarını değil sizin çocuklarınızı gönderiyorlar. Hiçbir anne ağlamasın istiyoruz. Ağlayacaksa sevincinden ağlasın" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, şu ifadeleri kullandı: "Biz kadına değer vermek istiyoruz. Annesine değer vermeyen var mı? Bütün kadınlar anne mi? Anne niye değer vermiyoruz? Yeri zamanı gelince lafımız çok. Her şeyi söylüyoruz. Lafa karnımız tok. Uygulamada kadının hakkını teslim edeceksin. Kadın eşittir erkek. Hakları açısından hiçbir fark gözetilmemeli. Tam tersine kadın erkek eşitliği sağlanmalı. Anayasadaki düzenlemede kadın ile erkek eşit haklara sahip diyor. Devlet bu eşitliğin hayata geçirilmesi ile mükelleftir.

"Analar ağlayacaksa sevinçten ağlasın"

Sakın bu anayasal hakkınızdan vazgeçmeyin. Birisi eşit değil derse diyeceksiniz ki bir dakika Anayasa eşit diyor. Haklarınızı kimseye kaptırmayın. Bu hakların mücadelesini verdiniz. Bütün anaların yüreği dağlıyor. Her gün şehit haberleri geliyor. Bazı anneler televizyon haberlerini izleyemiyoruz feryatları duymak istemiyoruz diyor. Şehit yakınları hep gariban. Bu Ankara'nın beyleri gidiyor mu oralara. Çarpışıyorlar mı? Oturup konuşuyorlar. Askere gidip çatışın denildiğinde kendi çocuklarını değil sizin çocuklarınızı gönderiyorlar. Biz ülkemizde huzur istiyoruz. Hiçbir anne ağlamasın istiyoruz. Ağlayacaksa sevincinden ağlasın . Derdinden kederinden değil.

"Uzun bir süre, sizin baş örtünüzle erkekler uğraştı"

Uzun bir süre sizin baş örtünüzle de uğraştılar. Erkekler uğraştı. Size ne ya size ne. Sizin kılık kıyafetiniz siyasete konu olamaz. İstediğiniz gibi giyinebilir, konuşabilir, gezebilirsiniz. Sizin bu güvencenizin teminatı CHP'dir."

Yeni Anayasa çalışmaları

Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Yeni Anayasa gelsin, anayasa değişsin deniliyor. Bizi de arada bir suçluyorlar. Biz aslında oturduk masaya. Anayasa'nın ilk 4 maddesine dokundurtmayız dedik. Hayır diyorlar oturup tamamını değiştireceğiz. İlk 4 madde Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Bunun nesini değiştireceksiniz ne yapacaksınız? Daha belli değil. Ben ne olduğunu biliyorum. İkinci madde Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür dili Türkçedir. Bayrağı ay yıldızlı ay bayrak. Milli marşı İstiklal Marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Bunların nesini değiştireceksiniz. Bunlar kurucu irade maddelerdir diyoruz. Biz bunlara dokunmayız diyoruz. Yok masaya geleceksiniz diyorlar. Kimse kusura bakmasın Türkiye Cumhuriyeti'ni bize kimse altın tepside ikram etmedi. Babalarımız, dedelerimiz göz yaşları kanları ile kurdular" diye konuştu.