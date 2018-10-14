Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ın İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilerek hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Brunson'ın tahliye edilmesini köşesinde 7 maddede değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamaya tepki gösteren Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu Ak Parti'ye sözcü olsun" dedi.

Yazar Hakan'ın değerlendirmeleri şöyle: "

Madde bir: Madem sonu böyle bitecekti, biz niye o denli efelendik ki? Madem en sonunda bu olacaktı, o manşetleri niye çektik? Madem 3 yıla fittik, niye 35 yıl istedik? Niye? Niye? Niye?

Madde iki: Yanarım yanarım da şu Trump’ın attığı cakaya yanarım. Yanarım yanarım da şu Trump’a yaşatılan hazza yanarım. Trump gibi bir adama bunları yaşatmaya kimin ne hakkı var?

Madde üç: Gizli tanıklık müessesesi, bir tür yavşaklık müessesesine dönüşmüş durumda... Bütün hıncımızı papaz davasının gizli tanıklarından alabiliriz... O derece yani.

Madde dört: Papaza hem FETÖ’cü, hem PKK’lı, hem de ajan dedik. Yahu bari sadece birini diyeydik! Bari birazcık idareli kullanaydık... Bu ne müsrifliktir!

Madde beş: Papaz bırakılmasa “İşte şimdi mahvolduk” diyecek olanlar, “Papaz bırakıldı” diye yastalar! Papaz bırakılmasa “Nasıl da dik durduk” diyecek olanlar, burunlarından kıl aldırmıyorlar! Yahu bu nasıl iştir?

Madde altı: Hollywood bir papaz filmi çekerse ve papaz rolünü de Tom Hanks’e verirse... Ben işte o zaman kahrolurum.

Madde yedi: Tek bir teselli payımız var: Papaza karşılık belki biz de bir şeyler almışızdır da yetkililerimiz söyleyemiyordur! Olabilir mi böyle bir şey? Olsun ama... Lütfen... Amin. İnşallah."

"Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye sözcü olsun"

Ahmet Hakan, Brunson'ın tahliye edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun" Önce bir kararı görmemiz lazım.Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor" açıklamasını hatırlatarak, "Yani demem o ki...Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar partisine sözcü olsa iktidar partisinin sözcülerinden bile daha başarılı olacak!" değerlendirmesinde bulundu.

"Arda olayı magazin değildir, kriminaldir"

Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği ve yaşanan tartışmanın ardından şarkıcının burnunu kırdığı iddia edildi. Ahmet Hakan, söz konusu olayda taciz, vücut bütünlüğüne zarar verme, ruhsatsız silah, silahla hastane basma, hastanede silah patlatma durumlarına işaret ederek, Arda Turan olayının basit bir magazin olayı gibi ele alındığını ancak olayın kriminal bir vaka olduğuna dikkati çekti. Yazar , savcı ve polise seslenerek, devreye girilmesi gerektiğini öte yandan arkası sağlam olmayan bir vatandaşa ne yapılacaksa Turan'a da öyle müdahale edilmesini önerdi.

Ahmet Hakan'ın "Yedi maddede papaz vakası" başlığıyla (14 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz