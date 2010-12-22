-KEMAL KILIÇ OYUNDAN MEMNUN İZMİR (A.A) - 21.12.2010 - Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası (D) Grubu'nda Bursaspor'a 2-0 yenilen Karşıyaka'nın teknik direktörü Kemal Kılıç, ''Oyun anlamında ilerisi için güzel şeyler yaptık'' dedi. Kılıç, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, son şampiyon Bursaspor'a karşı zor bir karşılaşma oynadıklarını, mağlubiyete rağmen kupada pes etmediklerini belirtti. Kılıç, şunları söyledi: ''Formda olan Bursaspor karşısında en az 7-8 pozisyon üretmek önemli bir şey. Eksik olmamıza rağmen başa baş mücadele etmemiz sevindirici. Son dönemde gözle görülen artan form grafiğimiz vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Müthiş mücadele örneği gösterdiler. Olağanüstü bir seyirci vardı. Taraftarlarımıza galibiyet tattıramadığımız için üzüntülüyüz ama iyi futbolla zevk verdiğimizi düşünüyorum. Sonuç anlamında kötü ama oyun anlamında ilerisi için güzel şeyler yaptık diyebiliriz.'' Karşıyakalı futbolcu Taha ise iyi bir maç izlettirdiklerini, gerekli puanları alarak gruptan çıkmak istediklerini kaydetti. -BURSASPOR CEPHESİ- Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın katılmadığı basın toplantısında konuşan Antrenör Mutlu Topçu da yaptığı açıklamada, kupada ilk maçta kaybettikleri puanlardan dolayı Karşıyaka maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, ''Bu önemli karşılaşmadan 3 puanla ayrıldık. İlk yarıda bizden daha iyi oynayan Karşıyaka vardı. Daha çok pozisyona giren onlardı, biz şanslıydık. Devrenin sonunda şanslı bir gol bulduk. İkinci devrede ne yapığını bilen, daha istekli, daha arzulu bir takım vardı. 2. golü bulduktan sonra farkı açabilecek bir Bursaspor vardı. Takım defansında sıkıntı yaşadık'' dedi. Bekir Ozan Has, kötü bir zeminde oynadıkları müsabakayı, galip tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmayı 13 bin 229 kişi izlerken, hasılat da 101 bin 380 lira oldu.