'Kemal Hoca 9 bin lirayı ver'

Prof. Tahir Hatipoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra 'Ben ulusalcı değil, Amerikancıyım' diyen eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'e seslendi. Prof. Hatipoğlu, 2002'de 'Amerikancı' dediği için kendisinden tazminat kazanan Gürüz'e “9 bin lirayı geri ver' diyor.



Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan habere göre Ergenekon kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan 'Amerikancı' olduğunu ilan eden eski YÖK Başkanı Gürüz'ün kendisine aynı nitelemeyi yapan Tahir Hatipoğlu ile Hatipoğlu'nu programına çıkaran Ahmet Hakan'dan 9 bin lira tazminat aldığı ortaya çıktı. Gürüz'e dava açmaya hazırlanan Hatipoğlu 'Madem Amerikancısın 9 bin liramı geri ver” diyor.



Amerikancı olmadığını 6 yıl önce tescil ettirdi



Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınmasıyla ilgili Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a verdiği röportajda “Ben ulusalcı değilim Amerikancıyım” diyen YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz, 2005'te mahkeme kararıyla 'Amerikancı' olmadığını tescil ettirdi. Gürüz, 30 Aralık 2002'de Kanal 7'de yayınlanan 'Haber Saati' programında kendisine 'Amerikancı' diyen Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu ile program sunucu Ahmet Hakan'a dava açtı. 2005'te sonuçlanan davada Hatipoğlu ve Hakan faiziyle birlikte 9 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.



Hatipoğlu: Evime haciz geldi



O dönemde Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) Başkanı olan Prof. Dr. Hatipoğlu Yeni Şafak'a konuyla ilgili şunları söyledi: “Gürüz, Ahmet Hakan'ın yönettiği programda, kendisine 'Amerikancı' dediğim için Ahmet Hakan'ı ve beni mahkemeye verdi. 'Gürüz Amerikancı ve tamamen Amerikan çizgisinde ilerliyor' demiştim. Faiziyle birlikte 9 bin lira aldı. Bu paradan dolayı evime haciz geldi. Bizden bu tazminatı alan Gürüz, şimdi 'Amerikancı' olduğunu itiraf ediyor. Traji komik bir durum. Avukatlarımla görüştüm, parayı geri almak için dava açacağım” dedi.



Ödemeyi Kanal 7 yaptı



Gürüz, kendisi hakkında “Bu adam gerçek Atatürkçü değil, Atatürk'ü tüccar olarak kullanıyor, Amerikancı ve tamamen Amerikan çizgisinde ilerliyor” diyen Prof. Hatipoğlu'na 2002'de Ankara 20'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açtı. Davayı 16 Haziran 2005'te kazandı. Yargıtay'da da onanan 4 bin 500 lira tazminat aradan geçen 3 yılın faiziyle birlikte yaklaşık 9 bin lira olarak Gürüz'e ödendi. Ödemeyi Hakan ve Hatipoğlu adına Kanal 7 yaptı.



40 bin liramı aldı şimdi sıra bende



Gürüz'ün kendisine bugüne kadar çeşitli suçlamalarla toplam 10 dava açtığını söyleyen Prof. Dr. Hatipoğlu, kendisinin ise ilk kez Gürüz'e dava açacağını belirtti. “Gürüz davaları” adlı kitabı yayına hazırladığını açıklayan Hatipoğlu, “Gürüz 10 kez dava açtı, 3'ünü kazandı. Benden 40 bin liraya yakın para aldı. Gürüz'ün aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin avukatı olan ve kendisini Ergenekon davasında da savunan avukatı Sedat Aksakallı tarafından açtığı davaların gerçeklerini tek tek kitabımda anlatacağım” dedi.



Ahmet Hakan'a çağrı: Gel hakkımızı alalım



Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a e-maille göndererek çağrıda bulunan Prof. Hatipoğlu şöyle konuştu: “Ahmet Hakan kendisine Amerikancı olduğunu söyleyen Gürüz'e 'Bizden aldığınız 9 bin YTL ne içindi?' diye sormuyor ve çok ayıp edi-yor. Kendisine bu tavrı hiç yakıştırmıyorum. Ben kendisine çağrıda bulunuyorum. Kendisine mail de yolladım, 'Gel Gürüz'den hakkımızı birlikte isteyelim' dedim. Her ne kadar parayı Kanal 7 ödese de orada hem Ahmet Hakan'ı, hem beni mahkum ettirdi. Bugün bu paranın haksız yere ödendiği ortaya çıkmıştır. Çünkü, Gürüz doğru söylüyor. Kemal Gürüz Amerikancıdır. O günkü programda söylediğim gibi, Amerikan çizgisinde ilerliyor. Dava açmak için Ahmet Hakan'dan cevap bekliyorum ama o yanaşmasa da ben bu parayı geri almak için dava açacağım.”



Ne demişti?



Kemal Gürüz 18 Ocak'ta Hürriyet'te yayınlanan röportajında Ahmet Hakan'a şunları söyledi: “Amerikan emperyalizmi palavradır. Ben Amerikancıyım. Dünya barışını ancak Amerika sağlayabilir. Türkiye'nin Batı ittifakının dışına çıkması felaket olur. Bu hükümet, ülkeyi Batı ittifakının dışına çıkarıyor. Asıl büyük tehlike budur.”

