Kemal Gürüz: Ben neden içerideyim?

Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi. Gürüz’ün avukatı aracılığıyla yaptığı itirazı değerlendiren 12. Ağır Ceza Mahkemesi, “Tutuklama kararı hukuka uygundur” dedi.

28 Şubat soruşturması kapsamında 25 Haziran’da tutuklanan eski YÖK Genel Başkanı Kemal Gürüz’ün, Sincan Cezaevi’ndeki ilk ziyaretçileri ise kardeşi Yüksel Gürüz ve eşi Güniz Gürüz oldu. Yüksel Gürüz, dün ağabeyini cezaevinde ziyaret ettikten sonra Hürriyet gazetesine şu açıklamayı yaptı:



Boğzaımdan geçmiyor



“Sağlığı iyi. Ancak ‘Burada olmayı hak edecek ne yaptım, neden içerdeyim, düşünüyorum yanıtını bulamıyorum, boğazımdan hiçbirşey geçmiyor’ diyor, bu ağrına gidiyor. Girdiğinden beri yemek yemekte zorlanıyor, ilaçlarını almıyor. Ama bize söz verdi, artık yemeğe başlayacak. Alışveriş yapabilmesi için gerekli parayı yatırdık. Sayılı giyecek bulundurabiliyor, ilgililere giyeceklerini teslim ettik. Kafasını dağıtması için iki tane de kitap bıraktık.



İki albayla birlikte kalıyor



İki emekli albay ile birlikte kalıyor. Cezaevi yönetimi, en üst biriminden infaz koruma memuruna kadar son derece nezaketle davranıyorlar. Çok sıkı güvenlik önlemleri vardı, ama biz de aynı nezaketle karşılandık. İlk ziyaretçileri yengem ve ben olduk. Oğlu da ABD’den döndü. O da ziyaretine gidecek. Davasıyla ilgili olarak, bize, ‘Ben kaçmadım, yurt dışından koşa koşa geldim. Burası benim ülkem. Bana yöneltilen üç soru var. Neden katsayı uyguladın, El Ezher’in denkliğini neden vermedin, yurt dışından usulsüz kararlarla öğrencileri neden geri çağırdın. Bu üç karar da YÖK genel kurulunun kararı, hiçbiri şahsi kararım değil.



Beni de mi tutuklayacaklar



BÇG’nin parçası olup olmadığımı sordular. BÇG şemasında yer alıyor muyum diye sordum. Hayır ama uygulamalarınız benziyor dediler’ bilgisini verdi. Ben de ağabeyime çok benziyorum, beni de mi tutuklayacaklar bu mantıkla?

Hangi gereçeyle içeride?



Ağabeyimi hangi gerekçeyle içerde tuttuklarını anlayamıyoruz. Görevinden ayrıldığından beri yıllardır YÖK’e adımını atmadı. YÖK’e, onun döneminde görev yapan bir Allah’ın kulu bile kalmadı. Evi zaten arandı. Hangi belgeyi, nasıl yok edecek, hangi delili karartabilecek? Bugüne kadar inandığı değerleri savunmaktan ve yasaları uygulamaktan başka birşey yapmadı.”