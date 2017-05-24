Kemal Gün’e oğlunun cenazesi teslim ediliyor

Çatışmada ölen oğlunun kemiklerini almak için 90 gündür açlık grevi yapan Kemal Gün açlık grevine sona eriyor. Oğlu'nun cenazesinin teslim edileceğine dair Gün’ün avukatı ve Tunceli Belediyesi Mutabakat imzaladı. Cenaze töreni yarın Hozat Cemevi’nde yapılacak.

bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, oğlunun kemiklerini alıp gömebilmek için 90 gündür açlık grevi yapan 70 yaşındaki Kemal Gün’e kemikler yarın sabah teslim edilecek.

Oğlu Murat Gün’ün cenazesi yarın, yakınlarının ve diğer aile üyelerinin de Tunceli'ye gitmesinin ardından Hozat Cemevi’ndeki törenle Hozat’a defnedilecek.

Avukat Engin Gökoğlu bianet’e yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Vekili Hasan Çiçek ile görüştüklerini, Gün’ün avukatı olarak kendisinin ve Kemal Gün ile Çiçek'in, cenazenin teslimiyle ilgili mutabakat imzaladıklarını söyledi.

Kemal Gün, cenazeyi defnettiğine dair belgeleri belediyeye teslim edeceğini taahhüt etti:

“İstanbul Adli Tıp Kurumunca incelenen ve kime ait olduğu tespit edilemeyen kemik parçalarının tarafıma verilmesi durumunda, teslim aldığım tabutlanarak kefenlenmiş kemik parçalarını Tunceli ili Hozat İlçesi mezarlığına herhangi bir müessif olaya sebebiyet vermeden, bekletmeden defnedeceğimi ve defnettiğime dair bilgi ve belgeleri Tunceli Valilik Makamına arz edeceğimi imzamla taahhüt ederim.”

Açlık grevine son verecek

Cenaze yarın sabah Hozat Cemevi’nde aileye teslim edilecek.

Kemal Gün de bianet’e yaptığı açıklamada, bugün durumla ilgili yapacakları açıklamanın ardından açlık grevine son vereceğini söyledi. Kemal Gün’ün oğlu Murat Gün’ün cenazesi yarın Hozat’ta defnedilecek.

Gün, kendisine bu süreçte destek olan herkesi cenaze törenine davet etti.

Ne olmuştu?

7 Kasım 2016’da Tunceli merkez ile Hozat ilçesi arasındaki Çat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan hava bombardımanı sonucunda 11 Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C) militanı öldürüldü.

Ölenlerden biri de 28 yaşındaki Murat Gün’dü.

Bombalanan sığınak çöktü, TSK’nın ulaşabildiği, bütünlüğü kısmen korunmuş cenazeler, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Malatya Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldü.

Kemal Gün olaydan haberdar olunca savcılığa cenazeyi almak için başvuru yaptı. Murat Gün’ün cenazesinin kimsesizler mezarlığına gömülenler arasında olmadığı bildirilince, sığınağın açılmasını talep etti.

Talep kabul edildi, Mart ayında bombalandıktan sonra çöken sığınağın olduğu bölgede kazı çalışması yapıldı. Kemal Gün, cenazelerden kalan kemiklerin bazılarını kendi elleriyle topraktan çıkardı.

Olay yeri incelemesinde, kazı alanından 165 parça insan kemiği çıkarıldı. Jandarma ve savcılık kemikleri adli emanete teslim aldı. Kemikler kimlik tespiti Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu ise “bombalama kaynaklı aşırı ısıdan dolayı kemiklerde DNA eşleşmesi yapılamadığı” raporunu yazdı. Savcılık da DNA eşleşmesi olmadığından, kemikleri teslim edemeyeceğini bildirdi.

Kemal Gün cenazesini almak için 28 Şubat’ta açlık grevine başladı.

Aynı zamanda Tunceli Belediye Başkanı da olan Tunceli Valisi Osman Kaymak, 17 Mayıs Çarşamba günü kemiklerin Adli Tıp Kurumu’ndan Tunceli'ye gönderildiğini, kemikler kente ulaşınca hepsinin Kemal Gün’e teslim edileceğini açıkladı.

Kemikler PTT kargoyla Adli Tıp Kurumu'ndan Tunceli'ye gönderildi.

Kemal Gün açlık grevini 90. günde sonlandırıyor.