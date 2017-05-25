Kemal Gün: Oğlumun kemiklerine ulaştım, mutluyum

Hava saldırısında kaybettiği oğlu Murat Gün’ün kemiklerine kavuşan baba Kemal Gün, açlık grevi eylemini sonlandırdığını açıklayarak, “90 günlük direnişten sonra oğlumun kemiklerine ulaştım. Mutluyum” dedi.

dihaber'de yer alan habere göre, Tunceli'nin Çet Deresi kırsalında 7 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren oğlu Murat Gün’ün kemiklerini almak için 90 gündür açlık grevinde olan baba Kemal Gün, açlık grevi eylemini sonlandırdı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda 7 gün önce PTT kargoya verilen Murat Gün’ün kemikleri bugün Dersim’e ulaşmış, valilik ile yapılan görüşmelerin ardından Gün’ün Dersim’in Hozat ilçesinde toprağa verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Görüşmenin ardından talepleri kabul edilen Gün, tekrardan Seyid Rıza Meydanı’na döndü. Burada açıklama yapan Gün, açlık grevi eylemini sonlandırdığını belirterek, “90 günlük direnişten sonra oğlumun kemiklerine ulaştım. Mutluyum” dedi.

Öte yandan Gün’ün bugün oğlunun cenaze töreninin ardından hastaneye yatırılacağı belirtildi.