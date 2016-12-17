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Kemal Efendi Vakfı'na Fatih'te bir bina 25 yıllığına bedelsiz tahsis edildi

Teklife CHP’li Meclis üyeleri ret oyu kullandı

17 Aralık 2016 18:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'ine önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir dönem hocası olduğu öne sürülen Kemal Efendi'nin kurusucu ve onursal  başkanı olduğu Kemal Efendi Vakfı'na 25 yıllığına bir binanın bedelsiz tahsis teklifi geldi.Teklife CHP’li Meclis üyeleri ret oyu kullanırken AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla bina eğitim ve sosyal hizlemetlerde kullanılmak ve projeler geliştirilmek şartı ile 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

Kemal Efendi Vakfı, İBB’ye yazdığı bir yazıda “Sosyal ve kültürel konularda insanların kişisel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, eğitim imkânları sağlamak, bu amaçla her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere belediyeniz mülkiyetinde bulunan Fatih, Hoca Üveys Mahallesi, Emir Buhari Sokak’ta yer alan binanın vakfımız adına tahsis edilmesini talep ediyoruz” denildi.

Hazırlanan teklifte ise sosyal kültürel tesis alanında yer alan binanın Kemal Efendi Vakfı’na eğitim ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere tahsis edilebileceği belirtildi.

Teklife CHP’li Meclis üyeleri ret oyu kullandı. AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla bina eğitim ve sosyal hizlemetlerde kullanılmak ve projeler geliştirilmek şartı ile 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. Bina vakfın merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Vakfın eğitimlerinde ise Kuran ve hafızlık eğitimleri yer alıyor.

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