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Spor

Kemal Doğulu yoğun bakımdan çıkarılıyor

Kemal Doğulu, geçtiğimiz hafta evindeki merdivenlerden düşerek ağır yaralanmıştı

21 Haziran 2016 01:14

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta Cihangir'deki evinde kanlar içinde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Kemal Doğulu'nun yoğun bakımdan çıkarılacağını söyledi

Yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü modacı ile ilgili sevindiren bir haber geldi.

Kemal Doğulu'nun kardeşi kadir doğulu, birkaç gün önce İnstagram'dan aile fotoğrafını paylaşıp, "Güzel haberlerim var!! Kemal'in durumu iyi yönde değişti. Allaha şükürler olsun. Dua etmeye devam edin lütfen. Hızla iyileşmesi için" mesajını yayımlamıştı.

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