-KEMAL DERVİŞ'TEN IMF YORUMU MADRİD (A.A) - 20.05.2011 - İspanya Dışişleri Bakanlığı, ekonomik ve siyasi kariyerindeki başarılarından dolayı Kemal Derviş'e üstün liyakat madalyası verdi. İspanya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törene Kemal Derviş, eski İspanya Ekonomi Bakanı Pedro Solbes ile birlikte geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen törende Derviş'e madalyasını, İspanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve İberya-Amerika Sorumlusu Juan Antonio Yanez Barnuevo takdim etti. Dünya Bankası'ndaki çalışmaları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı'nda verdiği hizmet, Türkiye'de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak yaptıkları ve İspanya ile iyi ilişkilerinden dolayı Derviş'e bu madalyanın verildiği kaydedildi. Az sayıda konuğun davet edildiği törene, eski AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ayşe Sinirlioğlu gibi isimler de katıldı. Tören ardından AA muhabirinin sorularını cevaplayan Derviş, aldığı madalya ile ilgili olarak "Birleşmiş Milletler'deyken İspanya ile çok yakın çalıştık. Dolayısıyla burada olmaktan çok mutlu oldum" dedi. Derviş şöyle devam etti: "İspanya, BM kalkınma programlarına çok büyük destek verdi, önemli kaynaklar ayırdı. Türkiye de şimdi gelişmekte olan ülkelere çok ciddi şekilde destek oluyor. Yani eskiden bilinen ülkeler dışında artık İspanya ve Türkiye'nin de BM'ye bu şekilde destek vermesi çok sevindirici." Derviş, IMF Başkanlığı'nda isminin geçmesiyle ilgili yöneltilen sorulara ise "Bu konuda şimdi açıklama yapmam doğru olmaz" diyerek cevap vermekten kaçındı. İspanyol enerji firması Abengoa'ya danışmanlık yapan Derviş, Sevilla kentinde bir toplantıya katılacağını ve haftasonunu tatil amaçlı olarak İspanya'da geçireceğini söyledi.