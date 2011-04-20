-KEMAL DERVİŞ'İN ADI IMF BAŞKANLIĞINA GEÇİYOR LONDRA (A.A) - 20.04.2011 - İngiliz Guardian gazetesi, gelecek yıl görevinden ayrılması beklenen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın yerine, BM Kalkınma Programının eski Başkanı Kemal Derviş'in gelebileceğini yazdı. Strauss-Kahn'ın ilk 5 yıllık görev süresinin gelecek yıl dolması ve Fransa Cumhurbaşkanlığı için 2012'de adaylığını koyması bekleniyor. Guardian Strauss-Kahn'ın yerine, Güney Afrika'nın eski Maliye Bakanı Trevor Manuel, Hindistan Merkez Bankası Başkanı S Sridhar ve yine Hindistan'ın planlama komisyonunun başkan yardımcısı Montek Ahluwalia'nın gelebileceğini kaydetti. Gazete ayrıca, BM Kalkınma Programının eski Başkanı Kemal Derviş'in de IMF'nin yeni başkanlığı için isminin geçtiğini kaydederek, ''Derviş, bir Türk olarak Avrupalıların desteğini kazanacaktır'' yorumunu yaptı. Avrupa'dan ise Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın da IMF'nin yeni başkanı olabileceğini kaydeden Guardian, ancak şimdiye kadarki 10 IMF Başkanının 4'ünün Fransız olduğuna dikkati çekti. İtalya ve İngiltere'den ise şimdiye kadar kimsenin IMF Başkanı olmadığını belirten gazete, dolayısıyla İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin ya da İngiltere'nin eski Başbakanı ve Maliye Bakanı Gordon Brown'un adaylar arasında yer aldığını kaydetti. Ancak İngiltere Başbakanı David Cameron, Brown'un adaylığına destek vermezse İngiltere'nin eski İş Dünyasından Sorumlu Bakanı Peter Mandelson'ın da yeni IMF Başkanı olabileceği belirtildi.