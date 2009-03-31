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Ekonomi

Kemal Derviş'e yeni görev

BM Kalkınma Programı Başkanlığı görevi sona eren Kemal Derviş, Brookings Institution'in Başkan Yardımcılığı'na getirildi

31 Mart 2009 03:00

BM Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevi geçen haftalarda sona eren Kemal Derviş, bugünden itibaren Washington'un önemli düşünce kuruluşlarından Brookings Institution'in Başkan Yardımcılığı ve Küresel Ekonomi ile Kalkınma Programı'ndan Sorumlu Direktörlük görevine getirildi. 

 
Brookings Institution Başkanı Strobe Talbott açıklamasında, Derviş'in, ABD Başkanı Barack Obama'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcılığına aday gösterdiği Lael Brainard'in yerine bu göreve getirildiğini bildirdi.

Talbott, Derviş düzeyindeki bir akademisyen ve devlet adamının Brookings'e katılmasının büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Kemal Derviş de açıklamasında, küresel ekonomik krizin sürdüğü mevcut ortamda yeni gorevi için Brookings'e katılmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Brookings'in açıklamasına göre, Derviş, bu düşünce kuruluşundaki pozisyonunun yanı sıra Sabancı Üniversitesi'nde yeni başladığı görevini de sürdürecek.


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