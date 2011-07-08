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Ekonomi

Kemal Derviş Yunanistan'ı da kurtaracak

Financial Times eski Türkiye maliye bakanlarından Derviş'in Yunanistan'a krizden çıkış yolları önerdiği bir makaleye yer verdi.

08 Temmuz 2011 03:00

T24- İngiliz Financial Times eski Türkiye maliye bakanlarından Kemal Derviş'in Yunanistan'a krizden çıkış yolları önerdiği bir makaleye yer verdi. Derviş, makalede, çözümün deniz ve güneşten  geçtiğini belirtiyor.





BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, şu anda ABD'deki Brookings Enstitüsü'nün başkan yardımcısı olan Derviş'e göre 'Yunanistan'da büyümenin yolu deniz, gemiler ve güneş enerjisinden geçiyor'.

Yunanistan'ın devasa borçlarını geri ödeme yollarının tartışıldığı ve Atina'ya çeşitli öneriler getirilen bir sırada, Derviş ekonominin yeniden büyüme rotasına sokulmasının önemine işaret ediyor.

Büyüme sağlanmadığı sürece, borçların GSMH'ya oranının artmaya devam edebileceğini kaydeden Derviş'e göre, vergi ve harcamalara ilişkin kararlar da büyüme hedefleri gözönünde bulundurularak alınmalı.

Yüksek kaliteli bir turizm sektörünün, Yunanistan'ın geleceğinde merkezi öneme sahip olacağını belirten Derviş, bu sektörün kültürel etkinlikler artırılıp, iyi fiyattan yüksek kaliteli tıp hizmetleriyle desteklenmesi gerektiği kanısında.

Kemal Derviş Yunanistan için katma değeri yüksek tarımın önemine de vurgu yapıyor.

Gemicilikten elde edilen gelirlerin daha büyük bir kısmının kanalize edilmesi bir başka öneri.

Derviş'in Atina'ya bir diğer önerisi de, yüksek teknoloji sektöründe nişler bulmak.

Son olarak da, rüzgar ve güneş enerjisi için büyük potansiyeli olan Yunanistan'ın yeşil teknolojiye ağırlık vermesi.

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