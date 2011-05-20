-KEMAL DERVİŞ: IMF BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYACAĞIM WASHINGTON (A.A) - 20.05.2011 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın yerine geçmesi olasılığı bulunan isimler arasında en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Kemal Derviş, IMF Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Derviş, "IMF Başkanlığı için yapılan spekülasyonlarda, önemli deneyime sahip bir grup kişi arasında benim de adım geçiyordu. Ancak ben aday olmadım ve olmayacağım. Brookings Enstitüsü'ndeki işime tamamen yoğunlaşmış durumdayım ve bundan mutluyum" ifadesini kullandı. Derviş, Türkiye konusu da dahil olmak üzere, araştırma ve çalışmalarına devam etmek istediğini kaydetti.