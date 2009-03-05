Kemal Derviş dönüyor

Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu (UDK) üyesi oldu.



Sabancı Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanlığı görevinden ayrılan Kemal Derviş, dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri, küresel fikir önderleri, devlet adamları ve saygın akademisyenlerden oluşan Uluslararası Danışma Kuruluna seçildi. Kemal Derviş, görevine 1 Mayısta başlayacak.



UDK, üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda, uluslararası alanda etkin olma, eğitimde ve araştırmada yeni iş birliği fırsatları yaratma alanında üniversiteye kılavuzluk yapıyor.



Washington’daki saygın araştırma kuruluşu Brookings Enstitüsünde, küresel ekonomi, kalkınma, küresel ve bölgesel ekonomik yönetişim alanında 2009 ilkbaharından itibaren çalışmayı planlayan Kemal Derviş, ayrıca, Sabancı Üniversitesindeki İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ile Avrupa’da yönetişim ve AB-Türkiye ilişkileri konularında çalışmalar yürütecek. Derviş, Brookings Enstitüsü ve Sabancı Üniversitesinin bazı alanlarda birlikte araştırma yapmalarına destek verecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da Kemal Derviş’in UDK’ya üye seçilmesinden ve İPM’de sorumluluklar üstlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Derviş’in uluslararası alandaki deneyimi, bilgi birikimi ve kurduğu iletişim ağlarının, üniversitenin stratejik hedeflerine ulaşmasında büyük katkısı olacağına inandığını belirtti.



Eski Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk’in de Türkiye ve AB hakkında çalışmalar yürütmek ve ders vermek üzere 2009 yılının Haziran ayında Sabancı Üniversitesi İPM’ye katılacağını duyurduklarını anımsatan Sabancı, uluslararası alanda deneyimli Derviş ve Lagendijk’in katılması ile İPM’nin, Türkiye’nin AB yolculuğunda bugüne kadar yaptığı katkıları daha da ileriye taşıyacağına inandığını kaydetti.



