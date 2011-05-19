-KEMAL DERVİŞ BAHİS LİSTESİNDE İLK SIRADA LONDRA (A.A) - 19.05.2011 - İngiliz bahis şirketi William Hill, IMF'nin yeni başkanı olarak en yüksek şansı Kemal Derviş'e verdi. Guardian gazetesinin de yer verdiği bahis firmasının sıralamasında, "William Hill, 2'ye 5 ile Türkiye'nin eski Maliye Bakanı Kemal Derviş'in yeni IMF Başkanı olmasına en yüksek ihtimali verdi" denildi. Derviş'i, 1'e 5 ihtimal ile Hindistan Planlama Komisyonunun Başkan Yardımcısı Montek Singh Ahluwalia, 1'e 7 ihtimalle ise Alman Bundesbank'ın Başkanı Axel Weber takip etti. Bahis şirketi, Singapur Başbakan Yardımcısı Tharman Shanmugaratnam ile İngiltere'nin eski Başbakanı ve eski Maliye Bakanı Gordon Brown'a 1'e 8 olasılık verdi. William Hill'in IMF'nin yeni başkanının kim olabileceğine ilişkin hazırladığı liste şöyle, Kemal Derviş (2'ye 5), Montek Singh Ahluwalia (1'e 5), Axel Weber (1'e 7), Tharman Shanmugaratham (1'e 8), Gordon Brown (1'e 8), John Lipsky (1'e 10), Mark Carney (1'e 10), Philipp Hilderbrand (1'e 12), Peter Steinbruck (1'e 12), Christine Lagarde (1'e 14), Stanley Fischer (1'e 16), Chanyong Rhee (1'e 16), Hyun Song Shin (1'e 16), Trevor Manuel (1'e 20), Muhammed El Erian (1'e 20), Agustin Carstens (1'e 25). Bu arada, Financial Times (FT) gazetesi, yeni IMF başkanının kim olması gerektiği konusunda fikir birliği sağlanamadığına dikkati çekti. Haberde, "Brezilya ve Güney Afrika, bu görevin gelenekselleşmiş olduğu üzere Avrupa'dan bir isme gitmesine artık bir son verilmesi yolunda arzularını dile getirdi. Gazetenin haberinde, IMF başkanlığı için öne çıkan isimler arasında Christine Lagarde, Kemal Derviş ve Tharman Shanmugaratnam'ın yer aldığı kaydedildi.