T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kemal Burkay'ın kızı hayatını kaybetti

Helin Burkay, 3 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu

07 Nisan 2017 14:14

İsveç'in başkenti Stockholm'da kaza yapan Kürt siyasetçi ve yazar Kemal Burkay'ın kızı Helin Burkay, hayatını kaybetti.

Pazartesi günü kızının kaza yaptığını kişisel Facebook hesabından duyuran Burkay, İsveç'e gitmişti. İsveç'te tedavi gören Helin Burkay'ın, dün akşam saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Stockholm'de yaşayan Helin Burkay burada bir hastanede doktor olarak çalışıyordu. Hastane çıkışı sonrası trafiğe kapalı bir alanda motoksikletin çarptığı Burkay, 3 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

 

ETİKETLER

Kemal BurkaygözaltıkızıHelin BurkayStockholmyoğun bakımöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24