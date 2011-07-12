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Kemal Burkay: Örgüt kurmam ama siyaset yaparım

31 yıldır sürgünde olan Kürt siyasetçi Kemal Burkay, ay sonunda yurda dönecek.

12 Temmuz 2011 03:00

T24- 31 yıldır sürgünde olan Kürt siyasetçi Kemal Burkay, ay sonunda yurda dönecek. Burkay, örgüt kurmayı veya yürütmeyi düşünmediğini ancak siyasette söz sahibi olabileceğini söyledi.

Enis Tayman'ın Radikal'de yayımlanan (12 Temmuz 2011) haberi şöyle:





Mart 1980’den beri siyasi sürgün olarak yaşayan eski Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Kemal Burkay, 30 Temmuz’da İstanbul’a geliyor. “Birkaç gün İstanbul’da kaldıktan sonra yolculuk doğuya” diyen Burkay, özellikle kendi köyünü, Munzur ve Harçik boylarını, Elazığ ve Ankara’yı özlediğini kaydediyor. TBMM’de çıkan krizin Kürt sorununun çözümüne katkı sağlamayacağını da ifade eden Burkay’a göre boykot yanlış. Ancak AKP’nin tıpkı CHP gibi BDP’ye de ortamı yumuşatacak bir çağrı yapması gerektiğini düşünüyor.


Siyasete evet örgüte hayır


Yeni bir örgüt kurmayı ya da yönetmeyi düşünmediğini vurgulayan Burkay, bunun gerekçesini ise şöyle özetliyor: “Bu işi gençlere bıraktım. Ama siyaseti tümden yaşamımdan çıkarmak mümkün değil. Bir aydın olarak siyasette söz sahibi olabilirim.”


Boykotla bir yere varılmaz


Türkiye’de yerleşeceği kent konusunda henüz karar vermediğini de ifade eden Burkay, “Bu, koşullara bağlı. Döndükten sonra yakınlarım, dost ve arkadaşlarımla da konuşup ona göre bir yer seçerim” diyor. Burkay, Türkiye’de dostlarını ve anılarının bol olduğu mekânları, özellikle kendi köyünü, Munzur ve Harçik boylarını, Elazığ ve Ankara’yı özlediğini kaydediyor.

12 Haziran seçimleri sonrasında BDP’lilerin durumunu, “Tepkilerinde haklılar ama yöntem yanlış” diyerek yorumlayan Burkay, şöyle diyor, “Seçilen arkadaşları parlamentoya giremiyor. Tepkilerinde haklılar. Ama yöntem yanlış. Boykotla bir yere varılmaz. Arkalarında kitle desteği var; iyi çalışırlarsa demokratikleşme sürecinde önemli bir rol oynayabilirler.”


Öcalan’ın ‘kara kutusu’ da geri dönüyor


Abdullah Öcalan’ın bir dönem Avrupa’da önemli görev verdiği, ’PKK’nın kara kutusu’ olarak nitelendirilen avukat Hüseyin Yıldırım da İsveç’ten Türkiye’ye dönmeye karar verdi. ‘Nasname’ adlı internet sitesi, Diyarbakır Cezaevi’nde 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 1982’de yurtdışına kaçan Yıldırım’ın dönmeye karar verdiğini yazdı. Yıldırım’ın bugün Türkiye’ye döneceğini söylediği belirtiliyor. PKK’nın bir dönem Avrupa’daki önemli isimlerinden olan Yıldırım, Öcalan’la ters düşünce örgütle bağları kopmuştu.

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