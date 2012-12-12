T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kemal Burkay: Genel af çözümün parçası olacak

Kemal Burkay, Öcalan'ı da kapsayacak bir genel affın çözüm sürecinin bir parçası olacağını söyledi

12 Aralık 2012 15:15

NTV'de Gülay Avşar'ın sunduğu "Bana Söz Ver" programına katılan HAK-PAR Genel Başkanı Kemal Burkay, "Barışa ulaşacaksak, genel af mutlaka gündeme gelecek. Bu çözüm sürecinin parçası" dedi.

31 yıl yaşadığı İsveç'ten 2011'in Temmuz ayında AKP'nin isteği üzerine Türkiye'ye dönen HAK-PAR Genel Başkanı olarak yeniden siyasete atılan Burkay, Kürt sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burkay, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı 'Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkacağını ve Meclis'e gireceğini' öngören yazısıyla dikkat çeken Mehmet Ali Birand'a destek verdi.

Bu ortamda genel affın konuşulmasının bile insanları huzursuz ettiğini kaydeden Burkay, şunları ifade etti:

"Bu sorun bir çözüm sürecine girerse; silahların susması, anayasal hakların tanınması, Kürt kimliğini de kapsayacak şekilde yeni bir vatandaşlık tarifi ve yerinden yönetim ilkesi ki bunun çeşitli biçimleri vardır. Biz federal çözümü savunuyoruz. BDP kesimi özerklik istiyor. Anayasa'yı öyle bir düzenlemeliyiz ki, otonomi mi olur federasyon mu olur...

Böylesine bir çözüm sürecine girilince ister istemez bir siyasi af gündeme gelecektir. Ve bu adım atılır, doğaldır da. Siz böyle büyük bir sorunu çözecekseniz, bu ülkeye barış getirecekseniz, demokrasi getirecekseniz,bu barışın hatrı için elbet o adımlar da atılır, genel af çıkarılır. Bunda şaşırılacak bir şey yok"

ETİKETLER

kemal burkayafbdpözerklik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24