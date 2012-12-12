Kemal Burkay: Genel af çözümün parçası olacak

NTV'de Gülay Avşar'ın sunduğu "Bana Söz Ver" programına katılan HAK-PAR Genel Başkanı Kemal Burkay, "Barışa ulaşacaksak, genel af mutlaka gündeme gelecek. Bu çözüm sürecinin parçası" dedi.

31 yıl yaşadığı İsveç'ten 2011'in Temmuz ayında AKP'nin isteği üzerine Türkiye'ye dönen HAK-PAR Genel Başkanı olarak yeniden siyasete atılan Burkay, Kürt sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burkay, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı 'Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkacağını ve Meclis'e gireceğini' öngören yazısıyla dikkat çeken Mehmet Ali Birand'a destek verdi.

Bu ortamda genel affın konuşulmasının bile insanları huzursuz ettiğini kaydeden Burkay, şunları ifade etti:

"Bu sorun bir çözüm sürecine girerse; silahların susması, anayasal hakların tanınması, Kürt kimliğini de kapsayacak şekilde yeni bir vatandaşlık tarifi ve yerinden yönetim ilkesi ki bunun çeşitli biçimleri vardır. Biz federal çözümü savunuyoruz. BDP kesimi özerklik istiyor. Anayasa'yı öyle bir düzenlemeliyiz ki, otonomi mi olur federasyon mu olur...

Böylesine bir çözüm sürecine girilince ister istemez bir siyasi af gündeme gelecektir. Ve bu adım atılır, doğaldır da. Siz böyle büyük bir sorunu çözecekseniz, bu ülkeye barış getirecekseniz, demokrasi getirecekseniz,bu barışın hatrı için elbet o adımlar da atılır, genel af çıkarılır. Bunda şaşırılacak bir şey yok"