Kemal Burkay: BDP, PKK çizgisinde; Kürtlere alternatif bir parti lazım

Kürt siyasetçi ve Yazar Kemal Burkay, BDP'nin PKK ile aynı çizgide siyaset yaptığını, bu nedenle Kürtlere alternatif bir parti gerektiğini ve bunun da Hak-Par olabileceğini savundu.

Yurt dışında 32 yıl kaldıktan sonra Türkiye ’ye dönerek Hak-Par’a üye olan ve önümüzdeki dönemde Hak-Par’a Genel başkan olacağı belirtilen Kemal Burkay , ’nefel’ adlı Kürt internet sitesine konuştu.

Burkay, daha önce Hak-Par’a Genel başkan olmanın aklında bulunmadığını, Türkiye’ye döndüğün de de öyle bir niyeti olmadığını belirterek şöyle dedi:

"Baktım bu konuda benim omuzlarımda bir yük yüklendi. Kürtlere bir alternatif lazımdır. Eğer BDP gerçekten tüm Kürtleri kapsayan bir siyaset yapsaydı BDP’nin arkasında yer alırdım. Şartsız olarak BDP’yi desteklerdim. Ancak, BDP bizim istediğimiz gibi bir parti değil. BDP siyaseti ve renkleri PKK ’nın siyaseti ve renkleridir. Kürtlere bir alternatif parti lazımdır. Bu parti de Hak-Par olabilir."