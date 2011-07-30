Kemal Burkay 31 yıl sonra Türkiye'de

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HAKPAR Genel Başkanı Bozyel: Burkay'a çok ihtiyaç var

Stockholm'den THY'nin tarifeli uçağıyla kızı Helin Burkay ile İstanbul'a gelen Kemal Burkay'ı, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalindeki pasaport kontrol noktasında, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın ile Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) üyeleri karşıladı.Kemal Burkay ve beraberindekiler, valizlerini aldıktan sonra Dış Hatlar Geliş Salonu'nda kendilerini bekleyen, Burkay'ın kızı Berivan Kaya, yeğeni türkücü Seher Dilovan ile HAKPAR Genel Başkanı Bayram Bozyel'in de aralarında bulunduğu kalabalık grupla buluştu.Burkay'ın posteri ile Kürtçe ve Türkçe ''Özgürlük ve barışın insanı hoş geldiniz'' yazılı afişi taşıyan gruptakiler, Burkay'ın etrafında çember oluşturarak, havalimanı çıkışında bekleyen aracına kadar eşlik etti.Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensupları ile Burkay'ı karşılayan gruptakiler arasında arbede yaşanırken, havalimanında bekleyen diğer yolcu yakınları da kalabalık nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.Çevik Kuvvet ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, havalimanı apron-terminal giriş kartı sahibi basın mensuplarının da gümrüklü sahada görüntü almasına izin verilmedi.HAKPAR Genel Başkanı Bozyel, Burkay'ı beklerken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemal Burkay'ın entelektüel birikimi ve bir ''akil adam'' sıfatıyla, yaşanan sürece katkıda bulunmak istediğini belirterek, ''Bu süreçte Burkay'a çok ihtiyaç var. Böyle bir süreci doldurmak ve katkı sağlamak açısından Burkay'ı önümüzdeki sürece nefes aldıracak bir şans olarak görüyoruz'' dedi.Bozyel, Burkay'ın daha önce tehdit aldığı yönündeki soruya karşılık, Kürt sorununun çözümü için çaba sarf etmenin başlı başına bir risk olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:''Bu bugün de böyle, geçmişte de böyleydi. Muhtemeldir ki önümüzdeki süreçte de böyle olacak. Şiddet miadını doldurdu bize göre. Tehdit söylemleriyle gidecek bir yer yok. O bildiği yolda mücadelesini devam ettirecek. Türkiye toplumu gerçek anlamda barışa ulaşana kadar bu mücadelesini sürdürecek.''Burkay'ın HAKPAR ile bir teması olup olmadığı sorusuna da Bozyel, Burkay ile geçmişe dayanan bir diyalogları olduğunu ve aynı hedef uğruna siyaset yürüttüklerini belirterek, ''Burkay'ı dar anlamda bir partili olarak görmek istemiyoruz. O, Kürtlerin tümünün, Türkiyeli barışçıl demokratik güçlerin tümünün dostudur, onların lideridir'' yanıtını verdi.Burkay'ın kızı Berivan Kaya da bugünleri hayal etmenin çok zor olduğunu kaydederek, babasının döneceğine yönelik umudunun son iki yıldır arttığını söyledi.Darbelerden sonra çok sayıda insanın cezaevine, bir o kadar insanın da yurt dışına gitmek zorunda kaldığını belirten Kaya, ''Babam mücadelesini özgürce sürdürmek istedi. Burada olsaydı, çok daha zorluklar yaşardı ve uzun yıllar cezaevinde olacaktı. Orada hem teorik hem de pratik anlamda kendini çok geliştirdi'' dedi.