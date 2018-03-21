Kemal Batmaz'ın 'FETÖ' şüphelisi ağabeyi: Aram hükümetle hep çok iyi oldu

Kemal Batmaz’ın ağabeyi olan ve 'FETÖ' ile suçlanan Şakir Batmaz, hükümetle olan yakın çalışmalarını anlattı. Ermeni Sempozyumun için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Dışişleri Bakanı olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla bakanlıktan 25 bin lira destek aldıklarını anlatan Batmaz, 2013 yılında kendisinin önerisiyle Başbakan Binali Yıldırım’a fahri doktora verildiğini kaydetti. Batmaz, hükümetle ilişkisinin hep çok iyi olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'ten Alican Ulusağ'ın haberine göre hakkında FETÖ yöneticiliğinden dava açılan eski Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Şakir Batmaz, iddianamede yer alan ifadesinde, “Mevcut siyasi irademizle hiçbir zaman problem yaşamadım. Projelerim her zaman hükümetimiz tarafından takdir gördü ve çok olumlu dönüşler aldım” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ yöneticiliği iddiasıyla dava açılan, 15 Temmuz darbe girişiminin sivil imamı Kemal Batmaz’ın ağabeyi Şakir Batmaz’ın iddianamede yer alan ifadesinde ilginç anlatımlar ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi’nde tarih bölümü öğretim üyeliğinin yanında Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptığını anlatan Şakir Batmaz, 2006 yılında Prof. Dr. Metin Hülagü başkanlığında yapılan Ermeni sempozyumu akademik camiada büyük ilgi uyandırdığını savundu. Bu sempozyum Dışişleri Bakanlığınca da desteklendiğini ve dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’e üniversiteye geldiğinde sempozyum konusunun bir dosya şeklinde sunulduğunu kaydetti. Batmaz, “Dışişleri Bakanlığı bir süre sonra dönüş yaptığını bu bilimsel faaliyetin Türkiye için son derece önemli olduğunu ve maddi giderlerin Bakanlık tarafından karşılanacağını bildirdi” dedi.

"Gül 25 bin TL verdi"

Şakir Batmaz, savcılık ifadesinde 2006 ve 2008 yıllarında Erciyes Üniversitesi’nde iki adet Ermeni sempozyomu düzenlendiğini belirterek, “Bunlardan ilki Dışişleri Bakanlığı’nın maddi desteği ile gerçekleşmiştir. Bu proje dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün Erciyes Üniversitesine ziyarete geldiğinde dönemin rektör yardımcısı Metin Hulagü tarafından sunulmuş. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı’ndan söz konusu konferansın masrafları için 25 bin lira para gönderilmiştir. Konferans da bu para ile organize edilmiştir” dedi.

Kendisine gösterilen bir fotoğrafla ilgili açıklama yapan Batmaz, bunun Deniz Kuvvetleri ile ilgili bir fotoğraf olduğunu, kendisinin 20 yılı aşkındır deniz tarihi üzerine çalıştığını kaydetti. En son çalışmasının Erciyes Üniversitesi’nde Binali Yılıdırım’ın da katılımıyla Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller Uluslararası sempozyumu olduğunu anlatan Batmaz, şöyle konuştu:

“Sayın Binali Yıldırım’ı 2013 yılında ben üniversiteye davet ettim. Sempozyumun bir kısım kitap basım işleri gibi kırtasiye işleri bakanlık tarafından katıldı (karşılandı). Davetiyeler Erciyes Üniversitesi adına ben, bakanlık adına da sayın bakanımız Binali Yıldırım’ın ismi ile çıktı. Benim açılış konuşmam sonrasında sayın bakanımız Binali Yıldırım su yollarımıza ait bir sunum yaptı.” 2010 yılında İngiltere’de bulunan Türk Deniz Şehitliği’nin araştırılması ve şehitlerin ölüm sebeplerinin ortaya çıkarılması için Cumhurbaşkanlığı’na talepte bulunduğunu aktaran Batmaz, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından dönüş yapıldı ve konunun çok önemli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konunun aydınlatılması gerektiğini söylendi. Bunun üzerine İngiltere’de 3 aylık bir çalışma yaptım. İngiliz milli arşivlerinde bulundum. 28 deniz şehidinin ölüm sebeplerini teker teker tespit ettim” diye konuştu.

İsimlerini saydı

Aile olarak FETÖ’ye karşı duruşlarının net olduğunu, suçlamaya üzüldüğünü dile getiren Şakir Batmaz, hükümet üyeleriyle olan ilişkilerini şöyle anlattı:

“Bir bilim insanı olarak ülkeme en üst düzeyde yıllardır hizmet ettim. Mevcut siyasi irademizle hiçbir zaman problem yaşamadım. 2013 yılında Başbakanımız Binali Yıldırım’a Erciyes Üniversitesi senatosuna fahri doktora verilmesi için yazılı ve sözlü beyanda bulundum. Kabul edildi. 2015 yılında sayın Davutoğlu’na Mustafa Elitaş vasıtasıyla Ermeni meselesinin 100. yıldönümünde bir problem yaşamamak için hükümetimizle birlikte bir çalışma projelendirip gönderdim. Yine bu çalışmayı sayın Binali Yıldırım’a da gönderdim. 2015 yılında kabinede bulunan bazı bakanlarımıza İdris Güllüce başta olmak üzere ihtisas saham olan denizcilik ile ilgili Japonya’da batan Ertuğrul fırkateyninin batmasıyla ilgili 125. yıldönümü olması nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinde sergi, konferans, belgesel, Japonya’da ödül töreninden oluşan bir proje gönderdim. Projelerim her zaman hükümetimiz tarafından takdir gördü ve çok olumlu dönüşler aldım. 2012 yılından beri Ak Parti Kayseri Melikgazi üyesiyim. Hiçbir zaman siyasi irademizle bir sorun yaşamadım. Her zaman ülkemizin önünü ve ufkunu açan projelerle mevcut meselelerin çözümüne karınca kararınca destek olmaya çalıştım.”

Şakir Batmaz, kardeşi Kemal Batmaz ile ilgili ise “Kardeşim Kemal Batmaz’ın eylemleri menfur eylemdir. Ailemiz için büyük bir trajedi ye sebep olmuştur. Ben 183 gün cezaevinde kalarak bunun bedelini ziyadesiyle ödedim. Ailem ve şahsım büyük sıkıntılar çekti" dedi.