Kemal Batmaz'ın FETÖ sanığı ağabeyinin tahliye isteğine ret

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü\'nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz\'ın ağabeyi tarih profesörü Şakir Batmaz, \'terör örgütü yöneticiliği\' iddiasıyla yargılandığı davada 3\'ncü kez hakim karşısına çıktı. Meslekten ihraç edilen Batmaz\'ın tahliye talebi reddedildi.

Şakir Batmaz hakkında Ankara\'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan dava dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Davanın iddianamesinde Şakir Batmaz\'ın profesör olarak görev yaptığı Erciyes Üniversitesi’nde örgütün bir numaralı ismi olarak bilindiği ifade edildi. Batmaz\'ın Erciyes Üniversitesi yönetimini, FETÖ’nün hâkimiyeti altına sokmasının ardından üniversitede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'in tedavisi amacıyla GEN- KÖK (Genetik ve Kök Hücre Tedavi Merkezi) kurulduğu iddialarına yer verildi.Şakir Batmaz hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. .

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 3\'üncü kez hakim karşısına çıkan Şakir Batmaz,\'örgüt üyesi\' olmadığını ileri sürdü ve beraatini istedi. 20 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Batmaz, \"İçinde bulunduğum süreç hem fiziki hem de ruhi açıdan sıkıntılıdır. Son derece yıprandım. Öncelikle beraatimi, aksi takdirde tahliyemi istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, Şakir Batmaz\'ın, tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Aralık\'a erteledi.