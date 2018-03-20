Kemal Batmaz'ın ağabeyine 'örgüt yöneticiliğinden' iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nden kaçarken yakalanan Deniz Kuvvetleri İmamı olduğu ileri sürülen Kemal Batmaz’ın ağabeyi, eski Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Batmaz hakkında 'FETÖ' yöneticisi olmak suçundan dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu. İddianamede 'FETÖ' yöneticisi olmak suçundan cezalandırılması istenen Şakir Batmaz’ın Kayseri’de örgüt üyeliğinden yargılandığı davada 25 Mayıs 2017’de beraat ettiği anımsatıldı. Ankara Savcılığı’nın operasyonunda 27 Ekim 2017’de gözaltına alınan, 10 Kasım’da tutuklanan Batmaz’ın itirafçı olduğu anlatılan iddianamede, Batmaz’ın Fethullah Gülen için “bir tarihçi olarak analiz ettiğimde, yaşadığı bölge itibarı ile Ermeni asıllı olduğunu düşünüyorum” dediği kaydedildi.

Şakir Batmaz’ın lise ve üniversite yıllarından itibaren 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu belirten savcı, sanığın özellikle Nevşehir Üniversitesi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi’ndeki faaliyetleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Arşivleri Komutanlığında yaptığı çalışma/çalışmaları incelendiğinde 'FETÖ' izlerinin bulunduğunu anlattı. 'FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri İmamı olduğu ileri sürülen Kemal Batmaz’ın abisi olan Şakir Batmaz’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile 2000’li yıllardan beri irtibatlı olduğu ifade edilen savcı iddianamesinde, Şakir Batmaz’ın Erciyes Üniversitesi 'FETÖ 'yapılanmasında üst düzey sorumlu ve rektör adayının belirlenmesinden akademik kadro alınmasına kadar üniversitede söz sahibi olduğunu belirtti.