BDP'li Kemal Aktaş tutuklandıktan beş yıl sonra ilk savunmasını yaptı

Helin Alp / Ankara

BDP Van Milletvekili Kemal Aktaş, yaklaşık beş yıl sonra ilk savunmasını verdi. "Hukuk ve adalet adına bu büyük haksızlığı anlamakta zorluk çekiyorum" diyen Aktaş , mahkemeye verdiği savunmasında, "80’li yıllarda Diyarbakır Cezaevi’nde vahşeti, işkenceyi gördüm. Sıkıyönetim mahkemesi tarafından idamla yargılandım. 22 yıl ceza aldım. Cezaevinden çıktıktan sonra demokratik siyaseti seçtim. 2009 yılında tutuklanana kadar legal demokratik siyaset alanında mücadelemi yürüttüm. Cezaevinde milletvekili seçildim. Tutuklandığımdan beri ilk defa savunmamı veriyorum" dedi. Mahkeme, tutuklu sanıklarla ilgili ara kararı pazartesi günü verecek.

BDP milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, insan hakları aktivistleri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 98'i tutuklu, 175 kişi hakkında açılan "KCK" ana davasına Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Yaklaşık beş yıldır devam eden davada, tutuklu kaldığı süre boyunca delil ikamesi sırası gelen Van Milletvekili Kemal Aktaş, ilk kez savunma yapabildi.

'Legal demokratik siyaset yaptım'

Aktaş, savunmasında ( KCK davasında kaldığı yaklaşık 5 yıl dışında ) daha önce 20 yıl cezaevinde kaldığını, 12 Eylül döneminde ayları bulan ağır işkencelerle sorgulandım ve tutuklandığını ancak tahliye olduktan sonra tercihini demokratik siyasetten yana kullandığını ve 14 Nisan 2009 yılında yapılan "KCK" operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanıncaya kadar geçen süre zarfında legal demokratik siyasal yollarla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

'Parti tüzüğümüz suçlama konusu haline getirilmiştir'

Üç gün boyunca okunan delil ikamesinden sonra savunma yapan Aktaş, ‘şu an milletvekili olmama rağmen halen cezaevindeyim ve yargılanıyorum. Üyesi olduğum partinin tüm faaliyetleri, parti üyelerinin siyasete dair düşünceleri; insanlık değerlerine, özgürlük, eşitlik, ekolojiye ve demokrasiye dair fikirleri, çalışmaları kısacası parti tüzük programında tanımlanmış görevlerin tümü suçlama konusu haline getirilmiştir" şeklinde konuştu.

'Kürt siyasetinin üzerindeki zincirlerin kırılıp kırılmayacağını vereceğiniz karar belirleyecektir'

BDP Van Milletvekili Kemal Aktaş, savunmasında iddianamenin hukuk kriterlerinin dışında, sadece Kürt sorunun siyasallaşmasını önlemek adına tamamen subjektif, esrarengiz, hayali tanıkların söylentilerine dayanılarak hazırlandığını söyledi. Aktaş, yaklaşık beş yıl sonra yapabildiği savunmasını çözüm ve barış süreci ile birlikte değerlendirerek şöyle bitirdi:

"Her şeye rağmen Türkiye'de ortak akıl ve sağduyu hakim olmaya başlamıştır. Kürt sorunun çözümüne yönelik önemli adımlar atılıyor. Demokratikleşme konusunda bir konsensüs de sağlanmış bulunuyor. En önemlisi toplumun ezici bir çoğunluğu bu yeni süreci destekliyor. Sayın mahkeme heyeti, on yıllardır çektiğimiz acılar, ödediğimiz ağır bedellerin özgür yaşamın ve barışın temellerini oluşturacağına inanıyorum. Aslında bu davanın özü; Kürt siyasetinin üzerindeki zincirlerin kırılıp kırılmayacağını vereceğiniz karar belirleyecektir. Böylesi tarihi bir kararla karşı karşıya olduğunuzu belirtiyorum" dedi.