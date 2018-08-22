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Kelkit'te kaza: Anne ile kızı öldü, baba ve 3 çocuğu yaralı

Sinan UÇAR/KELKİT, (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın duvara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

22 Ağustos 2018 18:53

Sinan UÇAR/KELKİT, (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın duvara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Kelkit ilçesi Ünlüpınar beldesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Dağ idaresindeki 31 LP 561 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, sürücü Aydın Dağ ile çocukları Toprak, Mustafa ve Esmanur yaralandı, eşi Gönül ve kızı Hiranur Dağ olay yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla alarak Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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