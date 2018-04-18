T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kelkit Çayı'nda çobanın cesedi bulundu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda, çoban Serkan Özyurt'un (30) cesedi bulundu

18 Nisan 2018 21:01

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı\'nda, çoban Serkan Özyurt\'un (30) cesedi bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında Erbaa\'ya yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı\'nda meydana geldi. Olta ile balık tutan vatandaşlar suyun içinde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Polis ekipleri incelemede cesedin çoban Serkan Özyurt\'a ait olduğunu belirledi. Ekipler çevrede Özyurt\'un suya nereden girdiğini tespit etmek için drone ile inceleme yaptı. Serkan Özyurt’un cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erek Mahallesi\'nde oturan Serkan Özyurt\'un Kelkit Çayı kenarında sürekli hayvanları otlattığı, serinlemek amacıyla girdiği suda boğulmuş olabileceği belirtildi. Özyurt\'un çobanlık yaptığı 5 büyükbaş hayvanın ise sabah saatlerinde Erek Mahallesi\'nde vatandaşlar tarafından bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UĞURERBAA Tokat DHA TOKATın ErbaaKelkitSerkanOlayErbaaCesetErbaa BelediyesiPolisEkiplerErbaa Devlet HastanesiErek MahallesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24