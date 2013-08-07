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Keles Cezaevi'nde isyan eden mahkumlar yangın çıkardı

Nakile itiraz eden mahkumlar, Bursa'nın Keles ilçesindeki cezaevinde yangın çıkardı. Yangın öncesinde yaşanan arbedede ise 2 gardiyan ve 3 mahkum yaralandı.

07 Ağustos 2013 15:44

Bursa'nın Keles ilçesindeki cezaevindeki yangının, nakile karşı çıkan mahkumlar tarafından çıkarıldığı öğrenidi. 
Başka bir cezaevine nakledilmek istemeyen mahkumla, nakli protesto ettiler. Garidyanların müdahale etmesiyle yaşanan arbedede 2 gardiyan ve 3 mahkum yaralandı.
 
Arbedenin ardından koğuşlarına geri sokulan mahkumlar bu kez de yatakları ateşe vererek cezaevinde yangın çıkardılar.
 
Bursa'dan gelen takviye itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
 
Yangının ardından cezaevinden çıkarılan mahkumların bir kısmı Keles Spor Salonu'na, bir kısmı da İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekletildi. Yaklaşık 52 mahkum oradan da diğer cezaevlerine nakledildi.
 
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz, "Durum tamamen kontrol altında" dedi.

 

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