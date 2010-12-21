-KELEPİR OPERASYONUNDA 35 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, mezat salonlarında haczedilen menkul ve gayrimenkullerin ihalelerine başkalarını sokmayarak haksız kazanç elde ettikleri bildirilen 35 kişi gözaltına alındı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek yaklaşık 14 ay önce mezat salonlarında ihalelere fesat karıştırılması ile ilgili bir çalışma başlattı. Mezat salonlarını teknik izlemeye alan polis, burada Muşlu, Ağrılı, Mardinli ve Karslı olmak üzere dört ayrı grubun oluştuğunu, bu kişilerin, Ankara Adliyesi mezat salonunun yanı sıra Kazan, Çubuk, Akyurt ve Gölbaşı gibi ilçelerdeki mezat salonlarında da etkinlik kurduklarını tespit etti. Zanlıları görüntüye de alan polis, zanlıların menkul ve gayrimenkullerin ihalelerine girmek isteyen kişileri cebir ve tehdit yöntemiyle engellediklerini belirledi. Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığının talimatları doğrultusunda devam eden çalışma, operasyona dönüştürülerek 35 kişi gözaltına alındı. ''Kelepir Operasyonu'' adı verilen çalışma kapsamında örgüt liderliğini Hanefi G'nin yaptığı belirtilen 35 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlarla birlikte 3 silah, 5 şarjör, 58 MKE marka 9 milimetre çapında fişek, teminat senetleri, teminat mektubu, tabu senedi, haciz tutanakları, sözleşmeler, icra takip belgeleri, ajandalar ve vekaletnameler ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında yeddi emin tayin edilen kişilerin de bulunduğu bildirildi. Zanlıların özellikle otomobil ihalelerine girdikten sonra 4 grup arasında yeniden bir ihale yaparak aradaki farkı kendi aralarında paylaştıkları kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında Ankara Barosu'nun bir fotokopi görevlisi ile emekli hemşire N.K. adlı bir kadının da bulunduğunu belirten yetkililer, N.K'nın ihalelerle ilgili Ankara Adliyesine şikayet dilekçesi vererek kendisine ayrı bir ''rant'' elde ettiğini bildirdi. N.K'nın bir ihaleden sonra yaptığı başvuru üzerine mahkemelerin söz konusu gayrimenkullerin yaklaşık 2 sene bloke edilmesi üzerine ihaleyi alan kişiden para talep ederek şikayetinden vazgeçtiğinin tespit edildiği belirlendi. N.K'nın son bir yılda 130 ihaleyle ilgili itirazının bulunduğu ifade edildi. ''Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, örgüt adına suç işlemek'' iddiasıyla gözaltına alınan 35 kişi, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.