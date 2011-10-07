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''Kelepir Operasyonu'' davasında tahliye ANKARA (A.A)

07 Ekim 2011 22:13

-''Kelepir Operasyonu'' davasında tahliye ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Ankara'da mezat salonlarında haczedilen menkul ve gayrimenkullerin ihalelerine başkalarını sokmayarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 58 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nevin Karakütük, Ali Fuat Gezici, Aydın Aladağ, Deniz Gökdeniz, Hamza Aramaz, Levent Aydın, Mehmet Hanefi Geçici, Mehmet Veysi Geçici, Serhat Aramaz, Vedat Aydın, Veysel Sürücü ve Yıldırım Aramaz ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Sanıklar, savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürdü.  Mahkeme, müşteki Sayım Taşkın'ın şikayetinin ve delillerinin tespiti için özel yetkili İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yazılan talimat ile hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Kadri Geçici ve Cem Bozkurt'un yakalanmaları için yazılan müzekkereye cevap gönderilmediği açıklandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu 12 sanığın da tutukluluklarının devamını isterken, tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreleri dikkate alarak, tutuklu sanıklar Veysel Sürücü, Deniz Gökdeniz ve Yıldırım Aramaz'ın tahliyelerine; suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle diğer 9 tutuklu sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi. Savunmasını yapmayan sanıkların savunmalarının gelecek celse alınmasına, müşteki Sayım Taşkın'ın şikayetinin ve delillerinin tespiti için özel yetkili İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yazılan talimat ile hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalama emirlerinin infazına da karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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