“Kelepçe sıktı” dedi, polisin elinden kaçtı!

Hırsızlık yaparken yakalanan zanlı, “Kelepçe sıktı, canım acıyor, biraz gevşetebilir misin?” dedikten sonra polisin elinden kaçtı. Zanlı, vatandaşların dikkati sayesinde tekrar yakalandı.

Habertürk’ün haberine göre, Şaban Şimşek, kısa süreliğine evden çıkarak çarşıya gitti. Döndüğünde evinin deposunda bulunan kabloları apartman girişinde gören Şimşek, depoya baktığında yabancı bir şahsı gördü. İçeride bulunan şahsın kaçmaması için deponun kapısını kapatan Şimşek, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, hırsızlık zanlısını kelepçeleyerek karakola götürdü.

İşlemleri tamamlanan zanlı F.Ç. (18), sevk edildiği adliyede savcının gözaltı kararı vermesi üzerine polis tarafından kelepçelenerek tekrar karakola getirilirken polislere "Kelepçe kolumu çok sıktı. Canım acıyor. Biraz gevşetebilir misin?" dedi. Bunun üzerine polis memuru kelepçeyi biraz açtı. Zanlı, Emniyet Müdürlüğü'nün önünde araçtan indikten sonra kelepçeyi kolundan çıkartarak kaçtı. Emirefendi Mahallesi tarafına kaçan zanlıyı yakalamak için polis alarma geçti.

Gece karanlığında izini kaybettiren zanlıyı yakalamak için mahalle sakinleri de seferber oldu. Asayiş Büro ekipleri mahalleyi abluka altına alarak, inşaatlarda arama yaptı. Saklandığı yerden çıkan zanlı, kalabalıktan faydalanarak kaçmak isterken mahalle sakinleri tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen zanlı, polis tarafından emniyete götürüldü.

5 gün önce Büyükcami Mahallesi'nde H.B.'ye ait evden 3 adet laptop, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet dijital fotoğraf makinesi, 1 gün önce de Kemal Paşa Mahallesi'nde A.T.'ye ait evden 600 lira çalınmıştı. Zanlının alınan parmak izinden bu iki hırsızlık olayının da zanlısı olduğu tespit edildi.