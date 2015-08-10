Kelebekler Vadisi'ne terlikle tırmanmaya çalışan turist ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde parmak arası terlikle şelaleye tırmanmaya çalışan 26 yaşındaki Barış Batı, 7 metre yükseklikten kayalık zemine düşüp ağır yaralandı. Son 1 haftada aynı noktaya terlikle tırmanmaya çalışırken düşen tatilci sayısı 3'e çıktı.

DHA’da yer alan habere göre, Mersin ’den tatil için Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ne gelen Barış Batı, eşi Ahu Batı ile tekneye binerek Kelebekler Vadisi’ne gitti. Parmak arası terliklerle vadide yürüyüşe çıkan çift, saat 10.00 sıralarında vadinin sonundaki kayalıklara ulaştı. Setler halinde yükselen kayalıklara tırmanan Barış Batı, 7 metre yüksekliğindeki şelaleye tırmanmak istedi. Islak terliklerle şelaleye tırmandığı sırada ayağı kayan Barış Batı, eşi Ahu Batı’nın gözü önünde kayalık zemine düştü.

Başında 25 santimetre kesi oluşan Batı, kanlar içinde yere yığıldı. Ahu Batı’nın çığlıkları üzerine yardıma koşanlar ambulans çağırdı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin de (UMKE) bölgeye sevk edilmesiyle Belceğiz Plajı’ndan hareket eden 3 UMKE ve 3 sağlık görevlisi kısa sürede Kelebekler Vadisi’ne ulaştı. Vadide 1 kilometre yürüyüp kayalıklara tırmanan ekipler, ağır yaralanan Batı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Eşinin elini bırakmayan Ahu Batı gözyaşları içersinde eşine destek olmaya çalıştı. Kayalıklardan sedye yardımıyla taşınan Batı, kumsaldan tekneye alındı. Kumburnu Plajı’na yanaşan tekneden indirilerek ambulansa alınan Batı, 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne götürüldü.

1 haftada 3'ncü, 1 ayda 4'ncü

Barış Batı’nın düşüşü Kelebekler Vadisi’nde son 1 haftada aynı noktada meydana gelen üçüncü terlik kazası oldu. 4 Temmuz’da 26 yaşındaki Cevat Balaban, 5 Temmuz’da ise 31 yaşındaki Onur Saylan aynı noktaya terlikle tırmanırken düşerek yaralandı.

Kanyonda gezintiye çıkan Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi Gürbüz Çalışkan, kayalıklardaki taşların çok kaygan olduğunu söyledi. Gezintiye çıkan tatilcilerin kayalıklara terlikle tırmanmasının çok tehlikeli olduğunu anlatan Çalışkan, "Kazanın yaşandığı yere kadar çıktık, ancak çok zorlandık. Buraya ancak dağcılar profesyonel dağcılık faaliyetleri için gelmeli" dedi.

Kelebekler Vadisi’ndeki plaj işletmesinde görevli Birol Öztürk ise yaşanan kazaların ardından şelaleye tırmanmak için tatilcilerin kullandığı halatı yukarı çektiklerini söyledi. Halatın muhtemelen şelaleden düşen Barış Batı tarafından tekrar aşağı çekildiğini kaydeden Öztürk, "Dağcı ekibimiz kazaların ardından halatları topladı. Yukarı çıkışı yasakladı. Ancak halat tekrar aşağı çekilmiş ve terlikle tırmanma yapılırken kaza gerçekleşmiş. Terlikle yukarı çıkılırsa bu kazalar yaşanır" diye konuştu.