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Kelebekler Vadisi'ndeki 'ölüm yolu' kapatıldı; köylüler tepkili

"Birinci derecedeki doğal sit alanı olan bölgede herhangi bir çalışma yapılamaz"

14 Ağustos 2017 13:25

Muğla Fethiye’deki Kelebekler Vadisi’nde, 350 metre yükseklikteki sarp patikada şimdiye kadar pek çok turist düşerek yaşamını yitirdi. Son 1 ayda 2 kaza daha yaşanınca, kaymakamlık, belediyeden yolun tamamen kapatılmasını istedi. Köylüler ise bu karara, “Turistler yolu bilmiyor. Orası bizim yolumuz, hiç kaza yaşamadık" diyerek tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’nde 350 metre yükseklikteki sarp patikada son 1 ayda 2 kaza daha yaşanınca Fethiye Kaymakamlığı, duruma el attı. Daha önce de parmak arası terlikle tırmanış yasaklanmış ve bölgeye özel proje hazırlanması gündeme gelmişti. Ancak proje bölgenin doğal sit alanı olması nedeniyle uygulanamamıştı. Son olarak 17 Temmuz’da 90 metre yükseklikten kayalık zemine düşen İzmirli öğretmen Birolcan Şahin (26) hayatını kaybetti.

Bunun üzerine Kaymakam Ekrem Çalık, Fethiye Belediyesi ve Faralya Mahalle Muhtarlığı’na gönderdiği yazıyla, “Bu patika yolu kullanmak tehlikeli ve yasaktır” ifadesinin yer aldığı bilgilendirme tabelalarının konulması ve fiziki engellerle yolun geçişe kapatılmasını istedi. Gazete Habertürk'ten Erdoğan Cankuş'un haberine göre Çalık, “Birinci derecedeki doğal sit alanı olan bölgede herhangi bir çalışma yapılması söz konusu değil. Bu nedenle bilgilendirme levhaları asılmasını ve fiziki engellerle yolun geçişe kapatılmasını istedik. Yaralamalı ve ölümlü kazalarda UMKE ve AKUT ekipleri ciddi sıkıntılar yaşıyor. Turizm yolu olarak uygun değil diyoruz’’ şeklidne knouştu.

Köylüler ise duruma tepki göstererek,  "Yıllardır bu yolu kullanan köylüler hiç kaza yaşamadı. Biz yolun kapatılmasına karşıyız. Kapatılma yerine bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diyor.

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