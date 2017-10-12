Muğla'nın Fethiye ilçesindeki üçüncüsü düzenlenen Kelebekler Vadisi Base Jump Kupası yarışları başladı. Türkiye, ABD, Hindistan, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan 13 sporcunun katıldığı yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular kupa ve madalyalar ile ödüllendirilecek.

Dünyaca ünlü doğal güzelliğiyle insanı kendine hayran bırakan Kelebekler Vadisi, adrenalin tutkunlarını ağırladı. Yarışmaya katılmak için dünyanın dört bir yanından gelen adranalin tutkunları Kelebekler vadisinin kuzey batı yamacına kurulan 330 metre yüksekliğindeki Fethibey Atlayış Noktası'na çıktılar. Buradaki hazırlıklarını tamamlayan atlayışçılar, arka arkaya kendilerini boşluğa bıraktı. İzleyenlerin nefesini tuttuğu anlarda havada paraşütlerini açan yarışmacılar, Kelebekler Vadisi Plajı’ndaki noktaya iniş yapmaya çalıştı.

Turnuvaya katılan sporculara, atlayıştan sonra paraşütü açış süresi, paraşütü hangi yöne doğru açtığı ve plajda kurulan noktaya ne kadar yakın iniş yaptığı dikkate alınarak puan verilecek. Turnuva sonunda en az hata puanı alan sporcu, Kelebekler Base Kupası’nın şampiyonu olacak. Turnuva, 14 Ekim’de ödül töreniyle sona erecek.

"Sporcular dünyanın en güzel manzaralarından birine atlatıyor"

Turnuva organizatörlerinden Erdal Akkuş, Kelebekler Vadisi’nin inanılmaz bir doğaya sahip olduğunu belirterek, sporcuların dünyanın en güzel manzaralarından birine atladığını söyledi.

Öncelikle gelen sporcuların Fethiye’den güzel anılarla ayrılmalarını hedeflediklerini belirten Akkuş, “Bu yarışma sadece buraya özgü. Kelebekler Vadisi’nin denizden yüksekliği 330 metre. Atlayış noktasından 190 metre serbest düşüş imkanı var. Bu duvar sporculara 3,5 saniye düşüş imkanı veriyor. Sonrasında da sporcular paraşütünü açarak vadiye iniyor. Bu organizasyonla zaten dünyaca ünlü olan Kelebekler Vadisi’ni daha geniş çevrelere tanıtabiliyorsak bizim için ne mutlu” dedi.