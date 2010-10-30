Kel, dövmeli ve şaşı olanlar polis olamayacak

T24 - Akılda kalmalarını engellemek için polis adaylarına fiziksel kriterler getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlediği yeni kurallara göre keller, şaşılar, yüzünde 5 metreden bakıldığında eşkal belirleyici iz olanlar polise alınmayacak.



Polislerin kolay akılda kalıcı fiziksel özellikler taşımaması gerekiyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü bu amaçla, polis adaylarında aranacak fiziksel özellikleri yeniden belirledi.

Yeni kurallara göre başının üst kısmının yarısı ile tepesi kel olanlar polisliğe alınmayacak.

Emniyet, saç şekilleriyle ilgili sınıflandırmayı resimli örneklerle sınav komisyonlarına bildirdi.

Polis adaylarının dişleri de seçimde büyük önem taşıyor. Alt çene geriliği 3, ileriliği 6 mm'den fazla olan adaylar, çene açıp-kapaması 5 mm'den fazla olanlar emniyetin standartları dışında tutuldu.

Dövmesi olanlar, ayrıca yüzünde 5 metreden bakıldığında eşkal belirleyici iz olanlar da polisliğe kabul edilmeyecek. Aynı şekilde yarık damak, dudak ameliyatlılar da mülakatta elenecek.

Göğüs ya da sırtta kendine zarar vermesi sonucu, isim ya da şekil çizmek yoluyla oluşan izi bulunanlar da elenecek. Kol, bacak, ayak ve ellerde benzeri zararlar görülen adaylar da polis olamayacak.

Vücudun herhangi bir yerinde piercing gibi cilt üstü veya altında metal cisim taşıyanlar da lacivert üniformayı giyemeyecekler. Göz kapağı düşüklüğü, şaşılık, irislerde renk farklılığı, göz kapağına ait ameliyat bulgusu olan adaylar ile kulakta şekil bozukluğu bulunanlar polis olamayacak.