Keko Arda'ya kavuştu

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Keko, havaalanında "Arda 4 gol atacak" derken, birçok yolcu Keko ile fotoğraf çektirdi.NTV Spor'un haberine göre küçük Keko, İstanbul'da hayallerine de kavuştu ve Arda ile tanıştı.Öğle yemeğini Arda'yla birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yiyen Keko, Atatürk Havalimanı'nda da ilgi odağıydı.Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin ve Arda Turan'la birlikte oturan Keko'nun sohbet sırasındaki konuşmaları yanındakileri güldürdü.Adnan Polat'ın, ''Servet'i tanıyormusun?'' sorusuna Keko, ''Kapı gibi olan'' karşılığını vermesi gülüşmelere neden oldu. Arda'nın limonata ısmarladığı Keko, yine bu oyuncunun elini tutarak uçağa gitti.Keko, buradan da Galatasaray kulübünün oyuncularıyla Trabzon'a hareket etti.Keko yarın (21 Mart 2010) yapılacak maçı statta izleyecek.Keko, karşılaşmanın ardından takım uçağıyla İstanbul'a dönecek. Bir gece İstanbul'da kaldıktan sonra da Elazığ'a dönecek.