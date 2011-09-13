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Kekilli: Sadece Türk rolü istemiyorum

Yönetmenliğini Fatih Akın’ın yaptığı ve Berlin Film Festivali Berlinale’de "Altın Ayı" ödülünü alan "Duvara Karşı" filmindeki

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Yönetmenliğini Fatih Akın’ın yaptığı ve Berlin Film Festivali Berlinale’de "Altın Ayı" ödülünü alan "Duvara Karşı" filmindeki rolüyle üne kavuşan, daha sonra çeşitli filmlerde rol alan Türk kökenli oyuncu Sibel Kekilli, sadece tek bir toplum için örnek teşkil etmek istemediğini söyledi.

Kekilli, Emotion adlı kadın dergisine yaptığı açıklamada, Almanya’da doğduğunu ve anadilinin Almanca olduğunu belirterek, "Filmlerde sadece bir Türk rolünü oynamak istemiyorum. Sadece bir toplum için örnek oluşturmak istemiyorum.

Öyle olduğu zaman sizi sadece bir kefeye koyuyor ve bir şeyi temsil etmeye zorluyorlar" diye konuştu.

Genç Türk kadınlarının kendisine gelerek, modern hayat tarzıyla kendilerine ilham verdiğini söylemelerinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu, kendisine kökeniyle ilgili sorular sorulmasını istemediğini ifade eden Kekilli, "Ben İslam bilimci değilim. Siyasetçi de değilim. Sadece kendime ait düşüncelerim var" dedi.

Kadın-erkek eşitliğine de değinen Kekilli, cinsiyet eşitliğinden yana olduğunu, ancak günümüzde kadınların çok güçlü olmak istediğini, bazen zayıf yanlarını göstermeleri gerektiğini de düşündüğünü kaydetti.

Herkesin karşılıklı beklentilerinin çok yüksek olduğunu, erkeklerin de, kadınların ne istediğini bilmediğini savunan Kekilli, "Bana bir kadın gibi davranılmasını güzel buluyorum. Güçlü olduğumu düşünüyorum" dedi.

Kekilli, çok sayıda kız çocuğunun prenses olmayı hayal ettiğini, ancak kendisinin her zaman cesur bir film kahramanı kız olan Pippi Uzunçorap gibi özgür, güçlü ve korkusuz olmak istediğini söyledi.

Sinemalarda gösterimde olan "What a man" adlı komedi türü filmde oynayan Kekilli, "Uzun zamandan beri komedi filminde oynamak istiyordum. Sette ağlamamak güzel oldu" diye konuştu.


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