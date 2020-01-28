Kek yeme yarışmasının sonu kötü bitti; bir kişi hayatını kaybetti

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Avustralya'da 60 yaşında bir kadın katıldığı bir kek yeme yarışmasında hayatını kaybetti.

10 First News'un aktardığına göre Avustralya Günü kapsamında Queensland'deki bir oteldeki kutlamalara katılan kadın yarışma sırasında boğulmaya ve nöbet geçirmeye başladı.

Otel yetkilileri hızlıca tepki verip ambulans çağırsa da sağlık ekipleri 60 yaşındaki kadını hayata döndüremedi. Hastaneye vardıklarında kadının hayatını kaybettiği duyuruldu.

Beach House Otel'de çekilen görüntülerde yarışmacıların hızlıca çikolata ve hindistan ceviziyle kaplı süngerlere benzeyen lamington keklerinden yediği görülüyor.

Görgü tanıklarından biri, 60 yaşındaki kadının "kurutulmuş hindistan cevizini yanlışlıkla soluduktan sonra öldüğünü" ifade etti.