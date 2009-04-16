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Ekonomi

KEİ zirvesi Erivan'da başladı

16 Nisan 2009 11:47

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi 20. toplantısı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başladı.

Erivan'daki Marriott Oteli'nde düzenlenen toplantı, KEİ Dönem Başkanı Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan'ın konuşmasıyla açıldı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın temsil ettiği toplantıya, Rusya, Ermenistan ve Türkiye bakan, diğer ülkeler ise bakan yardımcısı düzeyinde katılıyor.

Azerbaycan'ın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Mammad Guliev tarafından temsil edildiği toplantıda ABD ve AB Komisyonu da gözlemci olarak yer alıyor.

Diplomatik kaynaklar, şu anda Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasında üçlü bir görüşmenin planlanmadığını belirtti.



-TOPLANTININ GÜNDEMİ-



Toplantının gündeminde, KEİ Sekretaryasına yapılacak atamalar, Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele ve deniz ortamının rehabilitasyonu alanlarında faaliyet gösteren uluslararası örgütlerle işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel çaptaki projeler için başta KEİ Proje Geliştirme Fonu ile KEİ Helen Kalkınma Fonu olmak üzere, KEİ kaynaklarının kullanımı gibi konular yer alıyor.

Toplantının sonunda Ermenistan, KEİ Dönem Başkanlığını Azerbaycan'a devredecek. Azerbaycan bu görevi resmen 1 Mayıs tarihinden 31 Ekim 2009 tarihine kadar üstlenecek.

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