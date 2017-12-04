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Kehribar tespihler, ilgi çekiyor

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA'da tespih ustası Mustafa Şimşek, ağaçların fosilleşen reçinesinden elde edilen kehribarları, birbirinden farklı tespihlere dönüştürüyor

04 Aralık 2017 14:25

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da tespih ustası Mustafa Şimşek, ağaçların fosilleşen reçinesinden elde edilen kehribarları, birbirinden farklı tespihlere dönüştürüyor. Şimşek, kehribar tespihlere ilginin fazla olduğunu söyledi. 
Tarihi Büyüksaat Caddesi üzerindeki iş yerinde, uzun uğraşlar sonucu ürettiği tespihlerini sergileyen Şimşek, \"Tespihlerin ham maddesi kehribarı bulmak, zor. İşçiliği de zor. Ben, herkesi kehribar ve ağaç tespihleri gibi doğal tespihleri kullanmaya çağırıyorum\" dedi. Kehribarla ilgili bilgi veren tespih ustası Şimşek, şunları söyledi: 
\"Ağaçların reçinesi, toprağa düştükten sonra toprak altında evrim geçirmiş hale geliyor. Bu ham madde, genellikle Batı ülkelerinde mevcut olduğu için biz, ithal ediyoruz. Kehribar ham maddesi, genelde tespih yapımında kullanılıyor. Bu yüzden kehribar tespihlerde çok özellik var. Vücut için faydaları var. İnsanlar tarafından ilgi, biraz da bu yüzden. Doğal olduğu için sarılığa iyi geldiği, diş çıkaran çocuklardaki diş ağrısını azalttığı söyleniyor. Bu da yaygın bir bilgi. Kehribar ve ağaç tespihleri gibi doğal tespihlerin kullanılmasını istiyorum. İlgi de zaten oldukça fazla.\"

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