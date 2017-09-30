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Kefken'deki göçmen faciasında tekne sahibi tutuklandı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin ölümü, 14 kişinin kaybolması ile sonuçlanan facia ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan teknenin sahibi H

30 Eylül 2017 19:32

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin ölümü, 14 kişinin kaybolması ile sonuçlanan facia ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan teknenin sahibi H.A. tutuklandı.
Geçen hafta Cuma günü, Kandıra Kefken\'de 64 mil açıkta meydana gelen olayda göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi ise öldü. Sahil Güvenlik kaybolan 14 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, jandarmanın operasyonları sonucu ilk olarak 4 kişi gözaltına alındı. 1 kişi savcılık tarafından, 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Düzce\'de düzenlenen operasyonda teknenin sahibi H.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.
 

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