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Kefken'deki göçmen faciasında 3 tutuklama

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında, 24 kişinin öldüğü, 14 kişinin kaybolduğu göçmen teknesinin batması faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3 tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol

20 Ekim 2017 18:34

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında, 24 kişinin öldüğü, 14 kişinin kaybolduğu göçmen teknesinin batması faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3 tutuklandı, 3\'ü ise adli kontrolle serbest kaldı.
Geçen ay, Kandıra Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi ise öldü. Faciada 14 kişi ise kayboldu. Soruşturma kapsamında jandarma, göçmenleri İstanbul\'dan Sakarya\'ya getiren 6 kişiyi tespit etti. Kocaeli, Düzce ve İstanbul\'da düzenlenen operasyonlarla 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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