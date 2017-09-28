T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kefken'de 24 göçmenin öldüğü tekne faciasına 4 gözaltı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenlerin taşıyan teknenin batması sonucu yaşananan faciada Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarla 4 kişi gözaltına alındı

28 Eylül 2017 16:49

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenlerin taşıyan teknenin batması sonucu yaşananan faciada Kocaeli, Sakarya ve Düzce\'de düzenlenen operasyonlarla 4 kişi gözaltına alındı.
Geçen hafta Cuma günü, Kandıra Kefken\'de 64 mil açıkta meydana gelen olayda göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi ise yaşamını yitirdi. Sahil Güvenlik botları ile kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, faciadan kurtulanların ifadeleri alındı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında dün Kocaeli, Sakarya ve Düzce\'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin olayla ilgisi hakkında bilgi verilmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Faruk KIYAKİZMİT Kocaeli DHAKOCAELİ KandıraKefkenKocaeli SakaryaDüzceGeçenCumaKandıra KefkenSahil GüvenlikKandıra Cumhuriyet SavcılığıOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24