'Kefen giyip Başbakan'a destek verdim, yine de dükkânımı yıktılar'

Rize belediyesi ekipleri, tabelasında ve çevresindeki beton elektrik direklerinde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asılı olan çay evini kaçak olduğu gerekçesiyle yıktı. Bir süre önce Başbakan Erdoğan'a destek için düzenlenen 'Rize milli iradeye sahip çıkıyor' mitingine kefen giyerek katılan işyeri sahibi Kadem Fener de yıkıma tepki gösterdi, "Başbakanımıza kefeni ile destek veren adamı bu hale getiriyorlar" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Muhammet Kaçar’ın haberine göre, Rize Belediyesi, Alipaşa Köyü sahilinde kurulu olan, 'Ensar Çay Satış Reyonu ve Çay Evi' adlı işyerinin kaçak olduğunu belirleyerek yıkımına karar verdi. Tabelasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı, çevresindeki beton elektrik direklerine yapıştırılmış posterleri yer alan büfenin çevresinde bu sabah güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım ekipleri çalışmaya başladı. Yıkıma tepki gösteren büfe sahibi Kadem Fener, jandarma engelini aşarak görevlileri durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadem Fener’in eşi Meral Fener de gözyaşları içerisinde ekiplere tepki gösterdi.

‘Kefeni ile destek veren adamı bu hale getiriyorlar’

Büfe sahibi Kadem Fener, 4 ay önce Sivil Toplum Platformu üyelerinin yolsuzluk operasyonları ile hedef alındığını ileri sürdükleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenen 'Rize milli iradeye sahip çıkıyor' mitingine kefen giyerek katıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Başbakanımıza kefeni ile destek veren adamı bu hale getiriyorlar. Bu yıkım kararını alanların böyle yerleri var. 3 yıldır yıkım kararı çıkan yerler yıkılmıyor. Bu devletin üzerindeki devlet kimdir ki bizim üzerimize geliyor. Vergi levham, kira sözleşmem, su ve elektrik bağlantı belgem var. Devlet bize yol ve izin vermiş ama devletin üzerindeki bir güç burayı yıkıyor.”

Büfenin tabelasında yer alan Başbakan Erdoğan’ın fotoğrafı ile ilgili konuşan Kadem Fener, “Başbakanımızın bizim gönlümüzde resmi var. Kapısında İslam sancağı tabelası ile Başbakan’ın fotoğrafının olduğu bir yeri yıkacak güç kimdir bunu merak ediyorum” diye konuştu.

Kadem Fener ve eşinin bölgeden uzaklaştırılmasının ardından Rize Belediyesi ekipleri 2 saat içerisinde büfenin yıkımını gerçekleştirdi.