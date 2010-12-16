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Dünya

KEFALETLE TAHLİYE, AYAĞA ELEKTRONİK KELEPÇE LONDRA (A.A)

16 Aralık 2010 17:22

-KEFALETLE TAHLİYE, AYAĞA ELEKTRONİK KELEPÇE LONDRA (A.A) - 16.12.2010 - İngiliz Yüksek Mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ile ilgili kefaletle serbest bırakılma kararını onayladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren temyiz duruşmasında yargıç, Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinin önceki gün Assange'ın 200 bini mahkemede ödenmesi koşuluyla toplam 240 bin sterlin kefaletle şartlı tahliye kararını haklı buldu.  Kefalet parası 240 bin sterlin ödenmesinin yanı sıra Assange'ın şartlı tahliye koşulları arasında mahkemeye tebliğ ettiği adreste bulunması, belli saatler arasında sokağa çıkmaması, polise her gün bildirimde bulunması ve ayak bileğine elektronik kelepçe takılması yer alıyor. Assange'ın kefalet parasının ödenmesiyle birlikte bugün serbest kalma ihtimali bulunuyor.  Wikileaks'in kurucusunun 11 Ocak 2011'de başlayacak hukuk sürecinde ise İsveç'e iadesi konusunun görüşülmeye başlanması bekleniyor. Assange'a (39) yönelik suçlamaların Wikileaks'in yayımladığı belgelerle ilgili olmadığı söylense de, Assange'ın avukatları ve destekçileri İsveç'in suçlamalarının "siyasi" olduğunu savunuyor. İsveç, Assange'ı iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini istiyor.  Bu arada, İngiliz basını, Assange ile ilgili kararı temyize götüren tarafın sanılanın aksine İsveç makamları değil, İngiliz Savcılığı olduğunu belirtiyor.

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