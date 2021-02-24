Kefalet talebi iki kez reddedilen Ghislaine Maxwell'in avukatlarından yeni teklif: Britanya ve Fransa vatandaşlıklarını bırakabilir

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu milyarder Jeffrey Epstein'le iş birliği yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, ABD'de görülen mahkemede yurt dışına kaçmayacağını garanti verip kefaletle serbest bırakılmak için Fransa ve Britanya vatandaşlığından çıkmayı teklif etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, daha önce iki defa kaçma riski nedeniyle kefalet talebi reddedilen 59 yaşındaki Ghislaine Maxwell'in avukatları, müvekillerinin Fransa ve Britanya vatandaşlıklarından vazgeçmesini teklif etti.

Geçen yıl temmuz ayında tutuklanan ve New York'ta hapishanede tutulan Maxwell, hapishanede yaşamına son veren cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein'e yardım etmek ve suça dail olmakla yargılanıyor.