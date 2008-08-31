Keegan’dan kırmızın kart öfkesi



Newcastle United'ın Teknik Direktörü Kevin Keegan, bir dönem kendisinin de transfer listesinde olan Samir Nasri’nin Joey Barton’a yaptığı hareket sonrası kesinlikle kırmızı kart görmesi gerektiğini savunarak oyuncuya öfkesini dile getirdi.



İngiltere’de genç bir kızı dövdüğü için hapse atılan genç futbolcu Joey Barton, hapisten çıktıktan sonraki iki maçında da oldukça sert tepkilere maruz kaldı. Tribünlerin hedef noktası olan ve alaycı tezahüratlara maruz kalan genç futbolcu, Samir Nasri’nin topu kaptırdıktan hemen sonra yaptığı sert hareketle iyice çileden çıktı.



Konu hakkında konuşan teknik direktör Keegan, “Bu hareketin kesinlikle kırmızı kart olması gerekiyordu, faulu yapan Barton olsa kesinlikle atılmıştı” ifadelerini kullandı. Arsene Wenger devreye girmeden önce Newcastle forması giymeye çok yakın olan Nasri’nin davranışını karaktersizlik olarak niteleyen Keegan olayın 4.hakemin dibinde olduğunu da ifade etti. Maçtan sonra Nasri’ye yaptığının yanlış olduğunu söyleyen Keegan, Fransız oyuncunun kendisine Fransızca cevap verdiğini ve hiçbir şey anlamadığını sözlerine ekledi.

